НОВОСТИ

Капитализация мировых авиакомпаний упала на $53 млрд из-за ситуации вокруг Ирана — FT

10:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые авиакомпании из-за конфликта на Ближнем Востоке столкнулись с самым тяжелым кризисом с момента пандемии COVID-19. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее подсчетам, с начала военной операции США и Израиля против Ирана капитализация 20 крупнейших международных авиаперевозчиков, акции которых торгуются на биржах, упала на $53 млрд. При этом инвесторы делают ставку на дальнейшее снижение стоимости акций. Как говорится в статье, активнее всего на Лондонской фондовой бирже распродаются ценные бумаги компаний Wizz Air и EasyJet.

Ранее газета сообщила, что на фоне конфликта перевозчики разрабатывают планы действий в чрезвычайной обстановке из-за опасений перебоев в поставках авиационного топлива. На него приходится треть расходов авиакомпаний, и за три недели, прошедшие с момента начала ударов по Ирану, оно удвоилось в цене и продолжает дорожать.

