Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА
09:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.
