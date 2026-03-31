Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.