НОВОСТИ

Лидер США не увязывает завершение войны с Ираном с открытием Ормузского пролива — WSJ

09:32 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что хочет завершить американскую военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в целом закрытым для судоходства. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские власти пришли к выводу, что задача по восстановлению навигации через Ормузский пролив приведет к выбиванию из графика операции против Ирана продолжительностью шесть недель. Американский лидер, указывает издание, решил, что Вашингтон должен достичь своих главных целей, в частности подавления иранских ВМС и уничтожения запасов ракет, после чего свернуть боевые действия и добиваться от Тегерана возобновления судоходства дипломатическими методами. В случае провала дипломатических методов США будут оказывать давление на Европу и страны Персидского залива с тем, чтобы те возглавили усилия по открытию пролива.

