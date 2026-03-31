Лидер США не увязывает завершение войны с Ираном с открытием Ормузского пролива — WSJ
09:32 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что хочет завершить американскую военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в целом закрытым для судоходства. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По ее сведениям, американские власти пришли к выводу, что задача по восстановлению навигации через Ормузский пролив приведет к выбиванию из графика операции против Ирана продолжительностью шесть недель. Американский лидер, указывает издание, решил, что Вашингтон должен достичь своих главных целей, в частности подавления иранских ВМС и уничтожения запасов ракет, после чего свернуть боевые действия и добиваться от Тегерана возобновления судоходства дипломатическими методами. В случае провала дипломатических методов США будут оказывать давление на Европу и страны Персидского залива с тем, чтобы те возглавили усилия по открытию пролива.
