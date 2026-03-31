Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN

10:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ не поддерживает введение административной ответственности за использование VPN. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ».

«Во-вторых, мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — говорится в письме,

Шадаев также отметил, что ведомство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в РФ и действует в рамках исполнения действующего законодательства. Он также добавил, что есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них доступы разработчиков, встроенная оплата, но ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения.

