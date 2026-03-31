В случае наземной операции Иран будет решать вопрос возвращения войск США — вице-президент

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может начать наземную операцию против Ирана и отправить военнослужащих на остров Харк, но вопрос об их возвращении будет решать уже не американский лидер, а Тегеран. С таким заявлением выступил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

«Трамп может решить отправить свои войска на остров Харк», — приводит слова Арефа катарский телеканал Al Jazeera. «Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — добавил первый вице-президент.