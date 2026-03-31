Расцвет ИИ может привести к избыточному строительству в сфере энергетики — FT

Ведущий американский инвестор в сфере чистой энергии Дэвид Крейн предупредил о риске избыточного строительства энергетической инфраструктуры на фоне бума искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, генеральный директор инвестиционной компании Generate Capital, управляющей активами на сумму $8 млрд, выразил опасение, что стремление центров обработки данных зарезервировать мощности энергоснабжения может привести к появлению лишних электростанций, затраты на строительство которых могут лечь на энергетические компании. Указывается, что он предложил энергетическим компаниям требовать от центров обработки данных покрытия расходов на создание дополнительных мощностей.

«Сколько бы представители центров обработки данных ни уверяли, что их спрос на электричество бесконечен, мне кажется, наступит момент, когда мощности окажутся избыточными. У них появятся излишки электроэнергии», — приводит издание слова Крейна.

По оценкам консалтинговой компании BloombergNEF, спрос на электроэнергию для центров обработки данных в США вырастет с 34,7 ГВт в 2024 году до 106 ГВт к 2035 году. Крупнейшая энергетическая компания США NextEra Energy заявила о планах построить не менее 15 ГВт новых мощностей для дата-центров в ближайшие девять лет, напоминает газета.