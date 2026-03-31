11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры энергетики стран ЕС впервые за более чем три года проведут заседание в рамках чрезвычайного протокола, однако их возможности для маневра ограничены. Как сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники, они представляют собой не более чем «попрошаек», поскольку ЕС импортирует примерно 60% своей энергии.

«На самом деле ЕС мало что может сделать, чтобы повлиять на мировые цены на энергоносители», — приводит портал слова европейского дипломата. В условиях дефицита предложения на мировом рынке Брюссель в основном занят кризисным управлением, в то время как национальные правительства вводят налоговые льготы, ограничения цен и субсидии, пишет Euractiv.