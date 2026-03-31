Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это коснется более 3,5 млн граждан», — написал Володин в своем канале в Max.

Кроме того, по его словам, с апреля будет усилен государственный контроль за тарифообразованием. В частности, расширяются полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни», — отметил он.

Также повышается ответственность должностных лиц региональных органов власти за невыполнение предписаний ФАС. «Вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет», — уточнил Володин, отметив, что эти нормы направлены на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере начисления платы за коммунальные услуги.

С 1 апреля вступит в силу закон, которым определяются правила для операторов сервисов рассрочки. «При покупке товара таким способом его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате. Максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев», — добавил председатель Госдумы.

Согласно опубликованным в канале карточкам, с апреля вступают в силу нормы о защите прав заемщиков — максимальный размер начислений по кредитам сроком до года снижается с 130% до 100% от суммы долга. Также расширяются гарантии для многодетных семей: в перечень имущества, не подлежащего взысканию, включается бесплатно предоставленный земельный участок, кроме того, нельзя будет изымать единственный в семье автомобиль.