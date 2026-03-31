США попросили Польшу перебросить на Ближний Восток батарею Patriot — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон предложил Варшаве перебросить одну из двух имеющихся в распоряжении польской армии батарей Patriot на Ближний Восток. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По ее данным, американская сторона пока что неофициально пыталась «прозондировать почву» на этот счет с польскими военными. Кроме того, как утверждает издание, просьба касалась и используемых для Patriot ракет PAC-3 MSE.

Отмечается, что официальная просьба из Вашингтона пока не поступила. В свою очередь, пресс-секретарь польского оборонного ведомства Януш Сеймей отметил, что «американцы ни в коем случае не оказывают давления по этим вопросам».