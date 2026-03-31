НОВОСТИ

ВС РФ контролируют небо над северными окраинами Херсона — Сальдо

12:32 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВС РФ контролируют беспилотниками небо над Херсоном и успешно уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины, мертвая зона для противника достигла северных окраин города. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Несмотря на заявления украинской стороны о „контроле неба“, реальная картина иная. Наши подразделения войск беспилотных систем свободно ведут наблюдение, фиксируют перемещения противника и наносят уничтожающие удары по выявленным военным целям. Работа ведется точно и профессионально. Мертвая зона для украинских боевиков достигла северных окраин Херсона», — написал он в своем телеграм-канале.

