В Сбере прогнозируют не «смерть», а трансформацию ИИ

12:18

Искусственный интеллект (ИИ) в будущем ждет не смерть, а трансформация и фрагментация. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

«Появятся разные виды ИИ, под контролем разных государств или корпораций. Единого «центрального мозга» не будет», – сказал он. По его словам, уже сейчас ИИ встроен во множество критических систем – финансы, логистику, науку, оборону. При этом, по его мнению, возможны периодические «зимы» и «кризисы доверия».

«У нас нет выбора, осваивать или не осваивать искусственный интеллект. Этот выбор уже сделан за нас», – сказал топ-менеджер.