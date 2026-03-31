Доля незаконного оборота в РФ потребтоваров упала за 5 лет с 17% до ниже 10% — Мантуров
13:12 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя доля незаконного оборота товаров массового потребительского спроса за последние пять лет в России снизилась с 17% до менее 10%. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Невзирая на разрешение параллельного импорта и перестройку логистики, нам удалось существенно потеснить объемы контрафакта и фальсификата. Средняя доля незаконного оборота по товарам массового потребительского спроса снизилась за последние пять лет с 17% до уровня ниже 10%», — сказал Мантуров.
