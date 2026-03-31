13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком посоветовал ЕС наладить отношения с Россией и сэкономить 90 млрд евро, предназначенные для кредитования Украины.

«Мой совет ЕС: заключите мир с [президентом России Владимиром] Путиным, <…> сэкономьте 90 млрд евро. У вас все равно нет таких средств», — написал он на своей странице в социальной сети X.