14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 260 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 270 военнослужащих, «Запад» — до 170, «Южная» — до 135, «Центр» — свыше 375, «Восток» — более 270, «Днепр» — свыше 40 военнослужащих.