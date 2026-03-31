В Ормузском проливе заблокированы 3 тыс. судов, транспортировка подорожала на 200% — радио

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три тысячи судов заблокированы в Ормузском проливе из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает радиостанция Radio-1 со ссылкой на представителей транспортных компаний, работающих в порту Дубая.

Как указывает радиостанция, транспортные компании вынуждены перестраивать маршруты, комбинируя морские отрезки с наземными через Аравийский полуостров. Это ведет к удорожанию транспортировки более чем на 200% при увеличении сроков доставки втрое.