Мособлсуд приговорил к 18 годам пасынка Стаса Намина за убийство брата и бабушки

15:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, признав его виновным в убийстве своего сводного брата и родной бабушки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить Роману Ткаченко наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — огласила резолютивную часть приговора судья. Как ожидается, защита Ткаченко обжалует окончательное решение в апелляционной инстанции, так как с момента задержания своего доверителя настаивала на том, что во время совершения двойного убийства мужчина находился в состоянии аффекта.

Вместе с тем суд исключил из обвинения классификацию «в беспомощном состоянии», об этом в прениях сторон просила представитель гособвинения. Таким образом, Ткаченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Санкция инкриминируемой статьи в вину пасынка рок-музыканта, который от него отрекся, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

НОВОСТИ

16:12 31.03.2026
Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии
0
9
16:00 31.03.2026
Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков
0
56
15:32 31.03.2026
Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей
0
127
15:12 31.03.2026
Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков
0
172
14:32 31.03.2026
В Ормузском проливе заблокированы 3 тыс. судов, транспортировка подорожала на 200% — радио
0
232
14:12 31.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 военных
0
238
14:00 31.03.2026
ВС РФ взяли под контроль Малую Корчаковку в Сумской области
0
245
13:32 31.03.2026
Ким Дотком посоветовал ЕС заключить мир с Россией
0
320
13:25 31.03.2026
Собянин: В 2025 году завершен ремонт 17 московских библиотек
0
269
13:12 31.03.2026
Доля незаконного оборота в РФ потребтоваров упала за 5 лет с 17% до ниже 10% — Мантуров
0
287

