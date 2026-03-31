Мособлсуд приговорил к 18 годам пасынка Стаса Намина за убийство брата и бабушки

Московский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, признав его виновным в убийстве своего сводного брата и родной бабушки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить Роману Ткаченко наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — огласила резолютивную часть приговора судья. Как ожидается, защита Ткаченко обжалует окончательное решение в апелляционной инстанции, так как с момента задержания своего доверителя настаивала на том, что во время совершения двойного убийства мужчина находился в состоянии аффекта.

Вместе с тем суд исключил из обвинения классификацию «в беспомощном состоянии», об этом в прениях сторон просила представитель гособвинения. Таким образом, Ткаченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Санкция инкриминируемой статьи в вину пасынка рок-музыканта, который от него отрекся, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.