Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков
15:12 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ сделает выводы, если страны ЕС предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских дронов по Северо-Западу России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террорестической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — указал представитель Кремля.
