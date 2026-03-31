НОВОСТИ

Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков

15:12 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ сделает выводы, если страны ЕС предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских дронов по Северо-Западу России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террорестической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — указал представитель Кремля.

НОВОСТИ

16:12 31.03.2026
Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии
0
9
16:00 31.03.2026
Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков
0
56
15:32 31.03.2026
Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей
0
127
15:00 31.03.2026
Мособлсуд приговорил к 18 годам пасынка Стаса Намина за убийство брата и бабушки
0
161
14:32 31.03.2026
В Ормузском проливе заблокированы 3 тыс. судов, транспортировка подорожала на 200% — радио
0
232
14:12 31.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 военных
0
238
14:00 31.03.2026
ВС РФ взяли под контроль Малую Корчаковку в Сумской области
0
245
13:32 31.03.2026
Ким Дотком посоветовал ЕС заключить мир с Россией
0
320
13:25 31.03.2026
Собянин: В 2025 году завершен ремонт 17 московских библиотек
0
269
13:12 31.03.2026
Доля незаконного оборота в РФ потребтоваров упала за 5 лет с 17% до ниже 10% — Мантуров
0
287

