0
0
124
НОВОСТИ

Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей

15:32 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание и проектирование морских беспилотников стало важнейшей задачей на фоне появившихся в ходе СВО изменений в ведении боевых действий, в том числе на море. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает корреспондент ТАСС.

«Учитывая изменения характера ведения боевых действий, в том числе на море, проявившиеся в ходе проведения специальной военной операции, одной из важнейших задач является проектирование и создание морских робототехнических комплексов, включая необитаемые подводные аппараты, способные не только отразить нападение, но и успешно выполнить задачи по нанесению ударов по объектам противника», — пояснил помощник президента на заседании Морской коллегии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку