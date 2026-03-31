Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков

Все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на 100%. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя серию атак на порт Усть-Луга.

«Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак», — отметил представитель Кремля.