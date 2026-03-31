Монголия просит РФ не поднимать продажную цену на нефть

16:32 Источник: Интерфакс

Власти Монголии обратились с просьбой к властям России не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке, спровоцированную конфликтом на Ближнем Востоке, сообщается на сайте монгольского кабинета министров.

"Несмотря на существующий дисбаланс спроса и предложения, а также волатильность цен на нефтяном рынке, обусловленные международной геополитической ситуацией, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено обращение с просьбой стабилизировать цены на топливо, поставляемое в Монголию, без их повышения", - говорится в сообщении.

Российское правительство в свою очередь ответило, что вопрос о стабилизации цен на топливо будет решен в ближайшее время, отмечает кабмин Монголии.