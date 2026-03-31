Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

«Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией», — написал он в Truth Social. По словам Трампа, Франция не помогала США в операции против Ирана. «США запомнят это!» — указал он.