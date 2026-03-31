Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
17:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.
«Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией», — написал он в Truth Social. По словам Трампа, Франция не помогала США в операции против Ирана. «США запомнят это!» — указал он.
НОВОСТИ
- 17:40 31.03.2026
- Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
- 17:27 31.03.2026
- Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
- 17:12 31.03.2026
- Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
- 16:55 31.03.2026
- В 2ГИС теперь можно пополнить «Тройку» в Москве
- 16:53 31.03.2026
- Николай Патрушев отметил деградацию научного флота в РФ
- 16:32 31.03.2026
- Монголия просит РФ не поднимать продажную цену на нефть
- 16:12 31.03.2026
- Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии
- 16:00 31.03.2026
- Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков
- 15:32 31.03.2026
- Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей
- 15:12 31.03.2026
- Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать