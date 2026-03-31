Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона

17:12 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп будет принимать решение о дальнейших шагах США в отношении НАТО, однако Вашингтону теперь многое ясно о его союзниках по альянсу. Об этом заявил на пресс-конференции военный министр США Пит Хегсет.

«Что касается НАТО, решения относительно этого будет принимать президент, — сказал он, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли США привержены принципу коллективной обороны Североатлантического альянса. — Но я лишь скажу, что многое стало ясно. Мир увидел, что наши союзники готовы сделать для США, когда мы прилагаем столь масштабные усилия ради свободного мира». Хегсет подчеркнул, что территория США вне досягаемости иранских ракет, но в их досягаемости территория американских «союзников и других» стран. «А когда мы просим о дополнительной помощи или просто о доступе [на военные объекты стран-союзников] или возможности пролета [над территорией других стран] мы в ответ получаем вопросы, препятствия или нерешительность», — посетовал он.

Вашингтонская администрация ранее подвергала жесткой критике союзников по НАТО за то, что они, по мнению американской стороны, не оказывают достаточной поддержки в военной операции против Ирана.

