Николай Патрушев отметил деградацию научного флота в РФ
16:53 31.03.2026 Источник: Интерфакс
Россия продолжает развивать морскую науку и военно-морской флот в условиях западных санкций, однако существует ряд проблем в научном-исследовательской сфере и внедрении инновационных технологий, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Развитие морских науки и технологий продолжалось на фоне ограничения доступа России к передовым технологиям и прекращения поставок импортных комплектующих и оборудования", - сказал Патрушев во вторник на заседании Морской коллегии. Он отметил, что научное обеспечение в сфере морской деятельности является важной составляющей национальной безопасности.
По словам Патрушева, в настоящий момент отмечается деградация научного флота, его экспериментальной базы, сокращаются научные исследования. Наряду с этим ощущается нехватка научных кадров.
"Приоритетными должны стать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проектированию современных кораблей и судов, а также создание морской техники, оборудования и передовых технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана", - заявил глава Морской коллегии.
НОВОСТИ
- 17:40 31.03.2026
- Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
- 17:27 31.03.2026
- Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
- 17:12 31.03.2026
- Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
- 17:00 31.03.2026
- Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
- 16:55 31.03.2026
- В 2ГИС теперь можно пополнить «Тройку» в Москве
- 16:32 31.03.2026
- Монголия просит РФ не поднимать продажную цену на нефть
- 16:12 31.03.2026
- Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии
- 16:00 31.03.2026
- Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков
- 15:32 31.03.2026
- Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей
- 15:12 31.03.2026
- Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков
