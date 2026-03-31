Николай Патрушев отметил деградацию научного флота в РФ

16:53 31.03.2026 Источник: Интерфакс

Россия продолжает развивать морскую науку и военно-морской флот в условиях западных санкций, однако существует ряд проблем в научном-исследовательской сфере и внедрении инновационных технологий, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Развитие морских науки и технологий продолжалось на фоне ограничения доступа России к передовым технологиям и прекращения поставок импортных комплектующих и оборудования", - сказал Патрушев во вторник на заседании Морской коллегии. Он отметил, что научное обеспечение в сфере морской деятельности является важной составляющей национальной безопасности.

По словам Патрушева, в настоящий момент отмечается деградация научного флота, его экспериментальной базы, сокращаются научные исследования. Наряду с этим ощущается нехватка научных кадров.

"Приоритетными должны стать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проектированию современных кораблей и судов, а также создание морской техники, оборудования и передовых технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана", - заявил глава Морской коллегии.

