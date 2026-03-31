В 2ГИС теперь можно пополнить «Тройку» в Москве

2ГИС добавил новую функцию для москвичей и гостей столицы – прямо в приложении теперь можно пополнять карту «Тройка» на любую сумму и покупать абонементы. Достаточно открыть 2ГИС, где можно построить и маршрут на любом транспорте.

Карту можно пополнить заранее или прямо в пути. В приложении доступна оплата на любую сумму и все виды абонементов: на 1 сутки, 3 суток, 30, 60, 90 или 365 дней. Для пополнения карты нужно зайти в меню «Проезд», выбрать «Тройку» и ввести номер карты – отобразится текущий баланс и кнопка для пополнения. Оплатить можно картой любого банка.

Сразу после пополнения баланса нужно записать данные на карту: в метро – приложить карту «Тройка» к турникету; в автобусе, электробусе или трамвае – нажать кнопку справа от валидатора и приложить карту. После этого средства будут записаны, и поездки станут доступны. История оплат и остаток на карте тоже отображаются в приложении 2ГИС.

«Московская билетная система на базе карты «Тройка» по праву признана одной из лучших и самых умных в мире, мы продолжаем развивать ее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь у пассажиров появился еще один вариант пополнения счета и покупки абонементов – через картографический сервис. Это помогает экономить время и делает поездки еще комфортнее», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Город – это непрерывное движение, и 2ГИС помогает в нем ориентироваться, например, строит маршруты на автобусах, трамваях и метро, показывает входы и выходы, подсказывает удобные вагоны и даже отображает 3D-схемы подземки. Теперь в приложении можно пополнить карту «Тройка» – это экономит время и делает поездки по городу проще и комфортнее для каждого», – рассказал директор по продукту в 2ГИС Максим Берёзкин.

Сейчас пополнение доступно для физических (не виртуальных) карт «Тройка». Функция уже работает в актуальной версии 2ГИС на iOS и Android.