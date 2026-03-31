Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»

В Москве состоялось заседание Президиума Фонда Храма Христа Спасителя, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, были подведены результаты многолетней работы по изданию Православной энциклопедии. «Это был плодотворный труд на протяжении четверти века. Каждый текст подготовлен с глубоким знанием и любовью к изучаемому предмету», – сказал глава города. – Новыми томами мы обеспечиваем московские библиотеки и школы – знания будут востребованы многими поколениями горожан и всех жителей России».

Как отметил мэр, Центр «Православная энциклопедия» продолжит свою работу, как и его попечительский совет, а «Москва будет и дальше оказывать проекту всестороннюю поддержку». В числе приоритетных задач – создание и обновление информационного портала Православной энциклопедии, научно-исследовательская программа издания, приобретения комплектов книги для региональных храмов и религиозных организаций.

Кроме того, мэр отметил, что реконструкция Храма Христа Спасителя идет максимально плодотворно. «Уже выполнен капитальный ремонт фасадов, смотровых площадок и звонниц. На завершающей стадии – реставрация куполов и крестов, – сообщил градоначальник. – Совсем скоро – в светлые пасхальные дни – строители снимут часть лесов, и большие золотые кресты вновь засияют во всей своей красе. Чуть позже, летом, освободим от лесов купола. Нам также предстоят большие работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции – технические работы, которые мы будем проводить в ближайшие годы в спокойном режиме, чтобы не нарушать работу храма и его службы».