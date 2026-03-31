Объекты Microsoft, Apple, Boeing и других американских компаний в регионе могут оказаться под ударами Ирана - КСИР
18:00 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) пригрозил ударить по объектам американских IT-компаний в регионе, включая Intel, Cisco, Microsoft, в случае продолжения агрессии против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
«Поскольку ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для терактов являются американские компании в сфере ИКТ и ИИ, в ответ на эту террористическую операцию отныне основные учреждения, участвующие в таких действиях, будут считаться нашими законными целями», — указывается в заявлении. В КСИР указали список из 18 компаний, включающий в себя Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, IBM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE, Boeing и др.
НОВОСТИ
- 19:20 31.03.2026
- С начала операции против Ирана цены на газ в Европе выросли на 70%, на нефть – на 60% - еврокомиссар
- 18:49 31.03.2026
- Март текущего года стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве
- 18:20 31.03.2026
- В Госдуму поступил законопроект, обязывающий банки передавать в ФНС данные обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний
- 17:40 31.03.2026
- Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
- 17:27 31.03.2026
- Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
- 17:12 31.03.2026
- Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
- 17:00 31.03.2026
- Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
- 16:55 31.03.2026
- В 2ГИС теперь можно пополнить «Тройку» в Москве
- 16:53 31.03.2026
- Николай Патрушев отметил деградацию научного флота в РФ
- 16:32 31.03.2026
- Монголия просит РФ не поднимать продажную цену на нефть
