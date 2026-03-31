Объекты Microsoft, Apple, Boeing и других американских компаний в регионе могут оказаться под ударами Ирана - КСИР

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) пригрозил ударить по объектам американских IT-компаний в регионе, включая Intel, Cisco, Microsoft, в случае продолжения агрессии против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Поскольку ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для терактов являются американские компании в сфере ИКТ и ИИ, в ответ на эту террористическую операцию отныне основные учреждения, участвующие в таких действиях, будут считаться нашими законными целями», — указывается в заявлении. В КСИР указали список из 18 компаний, включающий в себя Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, IBM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE, Boeing и др.