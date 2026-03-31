Март текущего года стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве

18:49 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий март стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве, он также бьет рекорд по количеству солнечных дней и отличается необычно малым количеством осадков, сообщает географический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

«Март 2026 года стал рекордно теплым в Москве за все 247 лет регулярных наблюдений, начиная с 1779 года. Среднемесячная температура воздуха по данным Метеорологической обсерватории МГУ достигла в минувшем месяце 5,7 градуса, превзойдя почти на целый градус предыдущий рекорд 2007 года для марта, составлявший 4,9 градуса», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале факультета.

Помимо рекордно высокой температуры воздуха, первый весенний месяц 2026 года стал самым солнечным мартом в Москве, начиная с, по меньшей мере, 1958 года.

