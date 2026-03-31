С начала операции против Ирана цены на газ в Европе выросли на 70%, на нефть – на 60% - еврокомиссар

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на газ в Евросоюзе выросли на 70%, на нефть на 60% с начала операции США и Израиля против Ирана, дополнительные расходы ЕС на закупки ресурсов составили 14 млрд евро, поэтому ЕС должен ускорить переход к зеленой энергетике. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС.

«Мы не должны думать, что кризис будет краткосрочным, это не так. С начала марта цены на газ в Европе выросли на 70%, цены на нефть — на 60%, дополнительные расходы на энергоресурсы составили 14 млрд евро. Цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, даже если мир с Ираном будет подписан завтра, поскольку инфраструктура региона разрушена», — сказал он.