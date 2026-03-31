Еврокомиссия призывает страны ЕС экономить авиакеросин и дизтопливо

20:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕК подтвердила свою рекомендацию странам ЕС экономить дизель и авиатопливо, что европейские СМИ ранее охарактеризовали как предложение европейцам «меньше ездить и летать».

«Нынешний кризис — это кризис предложения и нефти, и нефтепродуктов, таких, как авиационный керосин и дизель. Понятно, что нет единого для всех стран ЕС решения, но ясно, что чем больше вы можете сделать, чтобы сберечь дизель, чтобы сберечь авиатопливо, тем лучше будет нам всем», — заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС.