В Армении более трети опрошенных видят риски втягивания страны в ближневосточный конфликт
16:32 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Армении более трети респондентов видят риски втягивания страны в войну между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем, с другой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного службой Gallup International.
Как рассказал глава армянского представительства Gallup International Арам Навасардян на презентации результатов опроса, 15,1% респондентов однозначно видят риск втягивания Армении в эту войну. По его словам, еще 22,7% опрошенных скорее видят такой риск, 14% уверены, что Армения сможет смягчить эти риски, 34,9% не видят таких рисков, поскольку, по их словам, у Армении хорошие отношения и с Ираном, и с США, еще 13,4% затруднились ответить.
Навасардян также обратил внимание, что 38,7% опрошенных нейтрально относятся к позиции Еревана в отношении войны, развязанной США и Израилем против Ирана. «На уточнение, вы довольны или недовольны реакцией властей Армении на войну между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем, с другой, 27,2% заявили, что довольны, 38,7% отметили, что ни то ни се, 23,3% недовольны, еще 10,9% затруднились ответить», — сообщил Навасардян.
Согласно опросу, при этом 36,7% респондентов в Армении считают, что США и Израиль являются в равной степени ответственными за эту войну, 23,4% считают наиболее ответственными США, 13,8% — Израиль, 23% затруднились ответить, и лишь 3,2% винят Иран.
При этом 57,9% опрошенных в Армении поддерживают Иран в этой войне, 35,9% не поддерживают никого, 3,3% поддерживают США и Израиль, еще 2,9% затруднились ответить.
НОВОСТИ
- 18:03 07.04.2026
- По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия
- 17:40 07.04.2026
- Иран отпустил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН — IRNA
- 17:12 07.04.2026
- США операцией по спасению пилота прикрыли попытку проникнуть на ядерный объект Ирана — ТВ
- 17:02 07.04.2026
- В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров — Собянин
- 17:00 07.04.2026
- Киев до сих пор не разрешил ЕС осмотреть газопровод «Дружба» — ЕК
- 16:12 07.04.2026
- Комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением — Белоусов
- 16:00 07.04.2026
- США нанесли удары более чем по 50 целям на иранском острове Харк — WSJ
- 15:33 07.04.2026
- Белоусов и Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата Москвы
- 15:32 07.04.2026
- Запуски ряда лунных миссий перенесены на более поздний срок - академик РАН
- 15:12 07.04.2026
- В Стамбуле совершено нападение на генконсульство Израиля, трое нападавших ликвидированы
