В Армении более трети опрошенных видят риски втягивания страны в ближневосточный конфликт

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Армении более трети респондентов видят риски втягивания страны в войну между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем, с другой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного службой Gallup International.

Как рассказал глава армянского представительства Gallup International Арам Навасардян на презентации результатов опроса, 15,1% респондентов однозначно видят риск втягивания Армении в эту войну. По его словам, еще 22,7% опрошенных скорее видят такой риск, 14% уверены, что Армения сможет смягчить эти риски, 34,9% не видят таких рисков, поскольку, по их словам, у Армении хорошие отношения и с Ираном, и с США, еще 13,4% затруднились ответить.

Навасардян также обратил внимание, что 38,7% опрошенных нейтрально относятся к позиции Еревана в отношении войны, развязанной США и Израилем против Ирана. «На уточнение, вы довольны или недовольны реакцией властей Армении на войну между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем, с другой, 27,2% заявили, что довольны, 38,7% отметили, что ни то ни се, 23,3% недовольны, еще 10,9% затруднились ответить», — сообщил Навасардян.

Согласно опросу, при этом 36,7% респондентов в Армении считают, что США и Израиль являются в равной степени ответственными за эту войну, 23,4% считают наиболее ответственными США, 13,8% — Израиль, 23% затруднились ответить, и лишь 3,2% винят Иран.

При этом 57,9% опрошенных в Армении поддерживают Иран в этой войне, 35,9% не поддерживают никого, 3,3% поддерживают США и Израиль, еще 2,9% затруднились ответить.