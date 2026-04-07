0
0
139
НОВОСТИ

Киев до сих пор не разрешил ЕС осмотреть газопровод «Дружба» — ЕК

17:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина до сих пор не дала разрешения на осмотр газопровода «Дружба» миссии экспертов ЕС, которая приезжала в страну в марте. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Действительно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому, проинформировав его, что небольшая группа экспертов готова к осмотру газопровода и находится на Украине. Мы пока не получили ответа на это письмо, я проинформирую вас, когда мы получим ответ. У меня нет информации о маршруте этой миссии, я не могу сказать, где она находится сейчас», — сказала Итконен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку