США операцией по спасению пилота прикрыли попытку проникнуть на ядерный объект Ирана — ТВ
17:12 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операция США по спасению члена экипажа сбитого истребителя F-15E была лишь прикрытием для попытки проникновения на ядерный объект в иранском Исфахане, утверждает телеканал Press TV со ссылкой на источник в иранских силах безопасности.
По его информации, операция не имела никакого отношения к миссии по спасению пилота сбитого истребителя. «Местом посадки самолетов C-130 был выбран заброшенный аэродром недалеко от одного из ядерных объектов Исфахана. Имеющиеся данные указывают на то, что в рамках этой специальной операции планировалось проникновение и атака на один из ядерных объектов в Исфахане», — утверждает собеседник телеканала.
Он отметил, что Вооруженные силы Ирана находились в полной готовности и ожидали их прибытия, и фактически американские спецподразделения попали в ловушку.
