США операцией по спасению пилота прикрыли попытку проникнуть на ядерный объект Ирана — ТВ

17:12 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция США по спасению члена экипажа сбитого истребителя F-15E была лишь прикрытием для попытки проникновения на ядерный объект в иранском Исфахане, утверждает телеканал Press TV со ссылкой на источник в иранских силах безопасности.

По его информации, операция не имела никакого отношения к миссии по спасению пилота сбитого истребителя. «Местом посадки самолетов C-130 был выбран заброшенный аэродром недалеко от одного из ядерных объектов Исфахана. Имеющиеся данные указывают на то, что в рамках этой специальной операции планировалось проникновение и атака на один из ядерных объектов в Исфахане», — утверждает собеседник телеканала.

Он отметил, что Вооруженные силы Ирана находились в полной готовности и ожидали их прибытия, и фактически американские спецподразделения попали в ловушку.

НОВОСТИ

18:03 07.04.2026
По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия
0
0
17:40 07.04.2026
Иран отпустил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН — IRNA
0
92
17:02 07.04.2026
В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров — Собянин
0
134
17:00 07.04.2026
Киев до сих пор не разрешил ЕС осмотреть газопровод «Дружба» — ЕК
0
141
16:32 07.04.2026
В Армении более трети опрошенных видят риски втягивания страны в ближневосточный конфликт
0
181
16:12 07.04.2026
Комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением — Белоусов
0
221
16:00 07.04.2026
США нанесли удары более чем по 50 целям на иранском острове Харк — WSJ
0
240
15:33 07.04.2026
Белоусов и Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата Москвы
0
284
15:32 07.04.2026
Запуски ряда лунных миссий перенесены на более поздний срок - академик РАН
0
298
15:12 07.04.2026
В Стамбуле совершено нападение на генконсульство Израиля, трое нападавших ликвидированы
0
310

