Иран отпустил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН — IRNA
17:40 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана освободили двух граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари, задержанных в 2022 году по подозрению в шпионаже, в ответ на отзыв иска Парижа против Тегерана из Международного суда ООН. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.
По его данным, власти Франции также освободили иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, профессора университета «Люмьер Лион 2», задержанную в 2025 году за якобы имевшее место оправдание терроризма.
Колер и Пари были задержаны в Иране в мае 2022 года. Министерство разведки исламской республики обвинило их в попытке организовать беспорядки во время акций протеста учителей, вышедших на улицы с требованием повышения заработной платы. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН якобы из-за непредоставления консульской защиты.
