0
0
0
НОВОСТИ

По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия

18:03 07.04.2026 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать правительственную спецкомиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане.

"Нам необходимо создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан", - сказал он на совещании по ликвидации последствий стихии в регионе во вторник. Глава государства заявил, что комиссию возглавит глава МЧС Александр Куренков.

По словам Путина, в состав комиссии должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полпреда президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе".

"Рассчитываю, что комиссия, которая будет создана в самое ближайшее время, начнет эффективно и своевременно работать, решая стоящие перед регионом задачи, помогая людям", - сказал Путин. "Сегодня прошу правительство подписать соответствующий документ", - подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку