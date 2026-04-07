По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать правительственную спецкомиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане.

"Нам необходимо создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан", - сказал он на совещании по ликвидации последствий стихии в регионе во вторник. Глава государства заявил, что комиссию возглавит глава МЧС Александр Куренков.

По словам Путина, в состав комиссии должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полпреда президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе".

"Рассчитываю, что комиссия, которая будет создана в самое ближайшее время, начнет эффективно и своевременно работать, решая стоящие перед регионом задачи, помогая людям", - сказал Путин. "Сегодня прошу правительство подписать соответствующий документ", - подчеркнул он.