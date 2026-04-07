За последние сутки резко увеличилась очередь автомобилей на границе Белоруссии и ЕС
19:20 07.04.2026 Источник: Интерфакс
Очередь грузовых и легковых автомобилей на границе Белоруссии со странами Евросоюза резко увеличилась за последние сутки, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
По данным ведомства, самый загруженный маршрут на пути в ЕС проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) – 590 фур, за 24 часа очередь увеличилась на 515 автомобилей. «Контролирующие службы данного погранперехода оформили 47% транспорта от нормы», – добавили в ГПК. Въезда в Польшу через погранпереход Бобровники (Берестовица) ожидают 180 грузовых транспортных средств. Перед литовскими Шальчининкаем (Бенякони) и Мядининкаем (Каменный Лог) фиксируется 160 и 100 грузовиков соответственно, их сотрудники приняли на свою территорию 33% большегрузов. Около 1045 легковых машин фиксируется на польском направлении перед пунктами пропуска Тересполь (Брест) и Кузница Белостоцкая (Брузги). По этим маршрутам за сутки в ЕС проследовало 31% легковушек от нормы. Перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) белорусские пограничники зафиксировали 30 легковушек.
