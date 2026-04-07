Возможности США по экспорту сжиженного газа почти на пределе - EIA

Снижение поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана, сократило мировое предложение СПГ и существенно увеличило спред между спотовой ценой газа на американской площадке Henry Hub и европейскими и азиатскими ценами импортируемого газа.

Как говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), возможности США по экспорту СПГ находятся почти на пиковом уровне, страна экспортировала в марте 17,9 млрд куб. футов газа в сутки, что близко к рекордным уровням декабря 2025 года, поэтому возможно лишь небольшое увеличение. Эта гибкость возможна с учетом откладывания плановых ремонтов, наращивания со стороны новых проектов и новых разрешений на экспорт.

Ведомство заметило, что увеличение спреда между ценами в США и на международных рынках стимулирует рост экспорта СПГ из страны, несмотря на ограниченные мощности.