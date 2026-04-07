На проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу Россия и Китай наложили вето

21:40 07.04.2026 Источник: Интерфакс

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, санкционирующей действия по разблокировке Ормузского пролива.

Выступая на заседании СБ ООН, постпред РФ при ООН Виталий Небензя сказал: "РФ не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН".

Проект резолюции призывал государства координировать "пропорциональные обстоятельствам" усилия оборонительного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В частности, речь шла о сопровождении торговых судов.

