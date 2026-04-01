Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России
22:58 07.04.2026
Исследования, проведенные в рамках Национальной генетической инициативы «100 000 + Я», позволили определить генетические причины заболеваний у более чем 10 000 пациентов. Об этом сообщила компания «Роснефть» во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля и призван привлечь внимание к вопросам здоровья и профилактике заболеваний. В ходе работы были определены тысячи генетических вариантов, связанных с 500 редкими (орфанными) заболеваниями. Эти данные помогут создать основу для развития персонализированной медицины в России.
Инициативу «100 000 + Я» реализует «Биотехнологический кампус», созданный в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, основным технологическим партнером которой является «Роснефть». Основная задача инициативы – расшифровка и анализ геномов жителей России для выявления наследственной предрасположенности к тяжелым заболеваниям. Более 100 000 геномов россиян внесены в базу инициативы. «Биотехнологический кампус» сегодня - научная площадка для поиска и внедрения новейших решений в области генетики, оснащенная передовым оборудованием, собственной инженерной и IT-инфраструктурой.
«Роснефть» в регионах, где работают ее предприятия, помогает создавать современную инфраструктуру и благоприятную среду для развития медицины, культуры здорового образа жизни и массового спорта. В частности, три крупные больницы Уфы в 2025 году оснастили современным медицинским оборудованием - видеоэндоскопическими и лапароскопическими комплексами для малоинвазивных операций, рентгеновскими и флюорографическими аппаратами, ультразвуковыми сканерами, хирургическими инструментами и инновационными операционными столами. В Сызранскую центральную городскую больницу поставили современное оборудование для детской хирургии и перинатального центра, которое позволяет повысить качество медицинской помощи и расширяет возможности лечения пациентов.
