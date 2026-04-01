Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России

22:58 07.04.2026

Исследования, проведенные в рамках Национальной генетической инициативы «100 000 + Я», позволили определить генетические причины заболеваний у более чем 10 000 пациентов. Об этом сообщила компания «Роснефть» во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля и призван привлечь внимание к вопросам здоровья и профилактике заболеваний. В ходе работы были определены тысячи генетических вариантов, связанных с 500 редкими (орфанными) заболеваниями. Эти данные помогут создать основу для развития персонализированной медицины в России.

Инициативу «100 000 + Я» реализует «Биотехнологический кампус», созданный в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, основным технологическим партнером которой является «Роснефть». Основная задача инициативы – расшифровка и анализ геномов жителей России для выявления наследственной предрасположенности к тяжелым заболеваниям. Более 100 000 геномов россиян внесены в базу инициативы. «Биотехнологический кампус» сегодня - научная площадка для поиска и внедрения новейших решений в области генетики, оснащенная передовым оборудованием, собственной инженерной и IT-инфраструктурой.

«Роснефть» в регионах, где работают ее предприятия, помогает создавать современную инфраструктуру и благоприятную среду для развития медицины, культуры здорового образа жизни и массового спорта. В частности, три крупные больницы Уфы в 2025 году оснастили современным медицинским оборудованием - видеоэндоскопическими и лапароскопическими комплексами для малоинвазивных операций, рентгеновскими и флюорографическими аппаратами, ультразвуковыми сканерами, хирургическими инструментами и инновационными операционными столами. В Сызранскую центральную городскую больницу поставили современное оборудование для детской хирургии и перинатального центра, которое позволяет повысить качество медицинской помощи и расширяет возможности лечения пациентов.

21:40 07.04.2026
На проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу Россия и Китай наложили вето
0
267
20:45 07.04.2026
Возможности США по экспорту сжиженного газа почти на пределе - EIA
0
331
19:20 07.04.2026
За последние сутки резко увеличилась очередь автомобилей на границе Белоруссии и ЕС
0
470
18:03 07.04.2026
По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия
0
494
17:40 07.04.2026
Иран отпустил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН — IRNA
0
575
17:12 07.04.2026
США операцией по спасению пилота прикрыли попытку проникнуть на ядерный объект Ирана — ТВ
0
602
17:02 07.04.2026
В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров — Собянин
0
498
17:00 07.04.2026
Киев до сих пор не разрешил ЕС осмотреть газопровод «Дружба» — ЕК
0
513
16:32 07.04.2026
В Армении более трети опрошенных видят риски втягивания страны в ближневосточный конфликт
0
517
16:12 07.04.2026
Комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением — Белоусов
0
556

