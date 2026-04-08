Над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь нейтрализованы 73 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за 11 часов уничтожили и перехватили 73 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля) дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в военном ведомстве.