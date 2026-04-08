НОВОСТИ

Трамп заявил, что две недели будет действовать двустороннее прекращение огня с Ираном

09:05 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что между США и Ираном в течение двух недель будет действовать двустороннее прекращение огня.

Глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Social отметил, что «соглашается приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели». «Это будет двусторонняя приостановка огня», — пояснил президент США. «Причина этого состоит в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные задачи и очень далеко продвинулись в заключении конкретных договоренностей относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке», — утверждал он.

