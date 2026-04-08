Трамп заявил, что две недели будет действовать двустороннее прекращение огня с Ираном
09:05 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что между США и Ираном в течение двух недель будет действовать двустороннее прекращение огня.
Глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Social отметил, что «соглашается приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели». «Это будет двусторонняя приостановка огня», — пояснил президент США. «Причина этого состоит в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные задачи и очень далеко продвинулись в заключении конкретных договоренностей относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке», — утверждал он.
НОВОСТИ
- 09:20 08.04.2026
- Военные США прекратили нанесение ударов по Ирану после объявления о прекращении огня — NYT
- 09:00 08.04.2026
- Над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь нейтрализованы 73 украинских БПЛА
- 22:58 07.04.2026
- Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России
- 21:40 07.04.2026
- На проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу Россия и Китай наложили вето
- 20:45 07.04.2026
- Возможности США по экспорту сжиженного газа почти на пределе - EIA
- 19:20 07.04.2026
- За последние сутки резко увеличилась очередь автомобилей на границе Белоруссии и ЕС
- 18:03 07.04.2026
- По ликвидации последствий паводка в Дагестане создается правительственная спецкомиссия
- 17:40 07.04.2026
- Иран отпустил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН — IRNA
- 17:12 07.04.2026
- США операцией по спасению пилота прикрыли попытку проникнуть на ядерный объект Ирана — ТВ
- 17:02 07.04.2026
- В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров — Собянин
