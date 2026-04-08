Военные США прекратили нанесение ударов по Ирану после объявления о прекращении огня — NYT

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные остановили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Соответствующую информацию, указывает издание, сообщил неназванный представитель американской администрации.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Агентство Tasnim в свою очередь сообщило о том, что между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем установлено двухнедельное перемирие с определенными условиями.