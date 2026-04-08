Иран объявил о своей победе и «сокрушительном поражении» США и Израиля — Пресс-ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе и «историческом и сокрушительном поражении» США и Израиля. Об этом сообщил иранский телеканал Пресс-ТВ.

«Иран и [движение] сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе», — приводит телеканал выдержку из заявления. «Они нанесли сокрушительные и глубокие удары по обширной инфраструктуре и потенциалу, которые противник создавал и развертывал на протяжении долгих лет в регионе для войны против Ирана», — говорится в тексте.