США были «вынуждены согласиться» с 10 условиями Ирана — ТВ
10:05 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран выдвинул 10 условий прекращения огня, которые были приняты администрацией Соединенных Штатов. С таким утверждением выступило государственное телевидение исламской республики.
По его данным, среди требований иранской стороны, с которыми США «были вынуждены согласиться», принятие принципа ненападения, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие с процессом обогащения урана на территории исламской республики, отмена всех основных и вторичных санкций.
Кроме того, утверждает гостелевидение, США согласились с пунктами о «выплате Ирану компенсации, выводе всех американских сил из региона и прекращении боевых действий на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане».
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать