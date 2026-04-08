США были «вынуждены согласиться» с 10 условиями Ирана — ТВ

10:05 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран выдвинул 10 условий прекращения огня, которые были приняты администрацией Соединенных Штатов. С таким утверждением выступило государственное телевидение исламской республики.

По его данным, среди требований иранской стороны, с которыми США «были вынуждены согласиться», принятие принципа ненападения, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие с процессом обогащения урана на территории исламской республики, отмена всех основных и вторичных санкций.

Кроме того, утверждает гостелевидение, США согласились с пунктами о «выплате Ирану компенсации, выводе всех американских сил из региона и прекращении боевых действий на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане».

НОВОСТИ

11:00 08.04.2026
Медведев предрек ЕС жизнь в режиме строгой экономии в отсутствие дешевой нефти
0
0
10:32 08.04.2026
Рютте в Вашингтоне ничего не сможет предложить Трампу в отношении Ирана — Politico
0
92
10:20 08.04.2026
Свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель — МИД Ирана
0
120
10:09 08.04.2026
Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»
0
134
10:00 08.04.2026
Цена Brent на ICE снижалась на 15%, опустившись ниже $92 за баррель
0
145
09:32 08.04.2026
Иран объявил о своей победе и «сокрушительном поражении» США и Израиля — Пресс-ТВ
0
194
09:20 08.04.2026
Военные США прекратили нанесение ударов по Ирану после объявления о прекращении огня — NYT
0
248
09:05 08.04.2026
Трамп заявил, что две недели будет действовать двустороннее прекращение огня с Ираном
0
266
09:00 08.04.2026
Над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь нейтрализованы 73 украинских БПЛА
0
224
22:58 07.04.2026
Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России
0
788

