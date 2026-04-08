Свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель — МИД Ирана

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Он добавил, что «если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки».