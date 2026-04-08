Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»

В Москве в список специальностей, по которым можно будет присваивать статус «Московский врач», включено сразу 14 новых направлений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, среди этих специальностей «Детская урология-андрология», «Комбустиология» (тяжелые ожоги), «Психиатрия-наркология», «Токсикология», «Торакальная хирургия» (операции на органах грудной клетки), «Гериатрия», «Диетология», «Лабораторная генетика», «Медицинская микробиология», «Паллиативная помощь», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эпидемиология», «Сурдология-оториноларингология». В целом, сдать экзамен и получить статус «Московский врач» теперь смогут врачи 62 специальностей.

Напомним, присваивать статус «Московский врач» начали в 2017 году, для создания стимула, мотивирующего медиков к постоянному профессиональному росту. Получившим статус «Московский врач» специалистам начисляют ежемесячную доплату в 30 тыс. руб. Также этот статус обязателен при назначении на должность заведующего отделением. С 2017 года статус «Московский врач» получили более 5000 специалистов, в том числе 3200 докторов в 2025 году, сообщил градоначальник.

При сдаче экзамена на получение статуса «Московский врач» специалисты проходят несколько этапов. Тестирование включает 100 вопросов по специальности, на решение которых дается 3 часа. Второй этап – демонстрация практических навыков, организован на специальных симуляционных станциях, имитирующих медицинские кабинеты. Врач решает профессиональные задачи в соответствии с заданными условиями, например, проводит осмотр пациента, выполняет лапароскопическое вмешательство, накладывает швы. Итоговое решение о присвоении статуса «Московский врач» принимает экспертная комиссия по итогам собеседования, подчеркнул Собянин.