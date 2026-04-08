0
0
134
НОВОСТИ

Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»

10:09 08.04.2026

В Москве в список специальностей, по которым можно будет присваивать статус «Московский врач», включено сразу 14 новых направлений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, среди этих специальностей «Детская урология-андрология», «Комбустиология» (тяжелые ожоги), «Психиатрия-наркология», «Токсикология», «Торакальная хирургия» (операции на органах грудной клетки), «Гериатрия», «Диетология», «Лабораторная генетика», «Медицинская микробиология», «Паллиативная помощь», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эпидемиология», «Сурдология-оториноларингология». В целом, сдать экзамен и получить статус «Московский врач» теперь смогут врачи 62 специальностей.

Напомним, присваивать статус «Московский врач» начали в 2017 году, для создания стимула, мотивирующего медиков к постоянному профессиональному росту. Получившим статус «Московский врач» специалистам начисляют ежемесячную доплату в 30 тыс. руб. Также этот статус обязателен при назначении на должность заведующего отделением. С 2017 года статус «Московский врач» получили более 5000 специалистов, в том числе 3200 докторов в 2025 году, сообщил градоначальник.

При сдаче экзамена на получение статуса «Московский врач» специалисты проходят несколько этапов. Тестирование включает 100 вопросов по специальности, на решение которых дается 3 часа. Второй этап – демонстрация практических навыков, организован на специальных симуляционных станциях, имитирующих медицинские кабинеты. Врач решает профессиональные задачи в соответствии с заданными условиями, например, проводит осмотр пациента, выполняет лапароскопическое вмешательство, накладывает швы. Итоговое решение о присвоении статуса «Московский врач» принимает экспертная комиссия по итогам собеседования, подчеркнул Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку