Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»
10:09 08.04.2026
В Москве в список специальностей, по которым можно будет присваивать статус «Московский врач», включено сразу 14 новых направлений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, среди этих специальностей «Детская урология-андрология», «Комбустиология» (тяжелые ожоги), «Психиатрия-наркология», «Токсикология», «Торакальная хирургия» (операции на органах грудной клетки), «Гериатрия», «Диетология», «Лабораторная генетика», «Медицинская микробиология», «Паллиативная помощь», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эпидемиология», «Сурдология-оториноларингология». В целом, сдать экзамен и получить статус «Московский врач» теперь смогут врачи 62 специальностей.
Напомним, присваивать статус «Московский врач» начали в 2017 году, для создания стимула, мотивирующего медиков к постоянному профессиональному росту. Получившим статус «Московский врач» специалистам начисляют ежемесячную доплату в 30 тыс. руб. Также этот статус обязателен при назначении на должность заведующего отделением. С 2017 года статус «Московский врач» получили более 5000 специалистов, в том числе 3200 докторов в 2025 году, сообщил градоначальник.
При сдаче экзамена на получение статуса «Московский врач» специалисты проходят несколько этапов. Тестирование включает 100 вопросов по специальности, на решение которых дается 3 часа. Второй этап – демонстрация практических навыков, организован на специальных симуляционных станциях, имитирующих медицинские кабинеты. Врач решает профессиональные задачи в соответствии с заданными условиями, например, проводит осмотр пациента, выполняет лапароскопическое вмешательство, накладывает швы. Итоговое решение о присвоении статуса «Московский врач» принимает экспертная комиссия по итогам собеседования, подчеркнул Собянин.
НОВОСТИ
- 11:00 08.04.2026
- Медведев предрек ЕС жизнь в режиме строгой экономии в отсутствие дешевой нефти
- 10:32 08.04.2026
- Рютте в Вашингтоне ничего не сможет предложить Трампу в отношении Ирана — Politico
- 10:20 08.04.2026
- Свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель — МИД Ирана
- 10:05 08.04.2026
- США были «вынуждены согласиться» с 10 условиями Ирана — ТВ
- 10:00 08.04.2026
- Цена Brent на ICE снижалась на 15%, опустившись ниже $92 за баррель
- 09:32 08.04.2026
- Иран объявил о своей победе и «сокрушительном поражении» США и Израиля — Пресс-ТВ
- 09:20 08.04.2026
- Военные США прекратили нанесение ударов по Ирану после объявления о прекращении огня — NYT
- 09:05 08.04.2026
- Трамп заявил, что две недели будет действовать двустороннее прекращение огня с Ираном
- 09:00 08.04.2026
- Над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь нейтрализованы 73 украинских БПЛА
- 22:58 07.04.2026
- Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России
