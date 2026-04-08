Медведев предрек ЕС жизнь в режиме строгой экономии в отсутствие дешевой нефти

11:00 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейским русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии, ведь дешевой нефти не будет. Это отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке в контексте заключенного перемирия между Ираном и США.

Политик указал, что в этом конфликте не двое игроков, а трое. Ведь «есть еще Израиль», который своих задач не решил и может «просто смахнуть все фигуры с шахматной доски».

«Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», — отметил Медведев.

