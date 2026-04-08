В Крыму задержана агент Киева, координировавшая удар по ж/д парому — ФСБ

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала по подозрению в госизмене россиянку, завербованную Главным управлением разведки Минобороны Украины, передававшую сведения о местах дислокации военных и координировавшую ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере Telegram установила контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ (Краснодарский край). За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек», — сообщили в ФСБ.