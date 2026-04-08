В Крыму задержана агент Киева, координировавшая удар по ж/д парому — ФСБ

11:05 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала по подозрению в госизмене россиянку, завербованную Главным управлением разведки Минобороны Украины, передававшую сведения о местах дислокации военных и координировавшую ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере Telegram установила контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ (Краснодарский край). За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек», — сообщили в ФСБ.

12:20 08.04.2026
США «очень легко» вернутся к военным действиям против Ирана при отсутствии сделки — Трамп
0
20
12:05 08.04.2026
Официальные лица в Испании прозвали Рютте лакеем Трампа — Bloomberg
0
75
12:00 08.04.2026
Трамп согласился на прекращение огня с Ираном, не получив взамен ничего — La Repubblica
0
91
11:58 08.04.2026
Гендиректор Института AIRI Иван Оселедец рассказал о первой российской ИИ-системе генерации научных статей
0
76
11:32 08.04.2026
Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в России
0
144
11:20 08.04.2026
Согласие на план Ирана унижает США, поэтому война может продолжиться — Медведев
0
152
11:00 08.04.2026
Медведев предрек ЕС жизнь в режиме строгой экономии в отсутствие дешевой нефти
0
184
10:32 08.04.2026
Рютте в Вашингтоне ничего не сможет предложить Трампу в отношении Ирана — Politico
0
254
10:20 08.04.2026
Свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель — МИД Ирана
0
273
10:09 08.04.2026
Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»
0
243

