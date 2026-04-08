Согласие на план Ирана унижает США, поэтому война может продолжиться — Медведев
11:20 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Война на Ближнем Востоке может продолжиться, потому что согласиться на план Ирана для США унизительно. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Политик указал, что сам факт согласия американского лидера Дональда Трампа обсуждать план из 10 пунктов — успех иранцев.
«Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?» — отметил Медведев.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать