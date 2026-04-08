Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в России

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительной отрасли России катастрофически не хватает трудовых ресурсов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас выходит на первый план — рост производительности труда. Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов, поэтому мы должны производительность труда поднять на 22%. Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию», — сказал он на заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни».