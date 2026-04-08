Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в России
11:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительной отрасли России катастрофически не хватает трудовых ресурсов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«У нас выходит на первый план — рост производительности труда. Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов, поэтому мы должны производительность труда поднять на 22%. Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию», — сказал он на заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни».
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать