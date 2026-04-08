Трамп согласился на прекращение огня с Ираном, не получив взамен ничего — La Repubblica

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп согласился на прекращение огня с Ираном, не получив взамен практически ничего из того, что он требовал, когда началась военная операция. Такие оценки приводит итальянская газета La Repubblica.

Как напоминает издание, когда президент США отдал приказ о нанесении ударов по Ирану, он дал понять, что добивается смены власти, а также открыто призывал население страны выйти на улицы. Однако с того момента сигналы, исходившие из Белого дома, становились все более туманными и противоречивыми, а заявленные цели операции менялись, отмечает газета. При этом, когда Иран нанес ответный удар, фактически заблокировав Ормузский пролив, приоритетом стало его открытие. Экономические последствия этого шага начали ощущаться даже в США, вызывая недовольство среди основной базы движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), пишет La Repubblica.

Состоящее из 10 пунктов предложение Ирана хозяин Белого дома назвал «рабочей основой, позволяющей вести переговоры». Документ среди прочего подразумевает снятие санкций, выплату компенсаций за ущерб и признание права Ирана на обогащение урана, при этом контроль над Ормузским проливом остается за Тегераном. Если именно эти пункты лягут в основу соглашения, то становится трудно понять, ради чего Трамп вообще затевал эту войну и как Израиль сможет принять подобный исход, отмечает издание.